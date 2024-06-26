وزارة الصحة تدعو مبدعي المشاريع الناشئة في مجال صحة الفم الى عرض مشاريعهم خلال المؤتمر الوطني لصحة الفم

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دعت وزارة الصحة الباحثين ومبدعي المشاريع الناشئة Startup في مجال صحة الفم والأسنان الى عرض مشاريعهم في هذا المجال خلال المؤتمر الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي الذي ستنظمه ادارة الطب المدرسي والجامعي يوم 13 جويلية القادم.



وشددت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك على ضرورة ارسال المهتمين من الباحثين ومبدعي المشاريع الناشئة طلباتهم الى البريد الالكتروني msu.ms@rns.tn عبر عرض موجز للمشروع وللباحثين (صفحة واحدة) قبل يوم 5 جويلية القادم.





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وأضافت الوزارة أنه سيتم عرض أفضل المشاريع خلال المداولات العامة للمؤتمر الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي.



