اليوم... اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: غوتيريش في رسالة إلى العالم "المخدرات سبب جذري لمعاناة إنسانية لا حد لها"

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الموافق ل26 جوان من كل سنة "إن المخدرات سبب جذري لمعاناة إنسانية لا حدّ لها".



وأضاف في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للأنترنت أن تعاطي المخدرات يوهن صحة الناس ويقوّض رفاههم. كما أن مئات آلاف البشر يموتون سنويا بسبب الجرعات الزائدة.





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وكانت الجمعية العامة حدّدت بموجب القرار 42/112 المؤرخ في 7 ديسمبر 1987، يوم 26 جوان يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.



ويهدف هذا اليوم العالمي إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.



واعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن المخدرات الاصطناعية أصبحت أشدّ فتكا وأكثر تسببا بالإدمان، وسوق المخدرات غير المشروعة تحطّم الأرقام القياسية في الإنتاج، وتغذي الجريمة والعنف في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.



واحتفاء بهذا اليوم العالمي، ينظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون مع السلطات التونسية يومي 1 و2 جويلية القادم مائدة مستديرة حول هذا الموضوع تهدف لتقاسم المعطيات المفاتيح للتقرير العالمي حول المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتباحث في مختلف التوجهات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، بمشاركة خبراء من تونس وآخرين دوليين وإرساء منصة تمكن الشركاء التونسيين من عرض تطور المبادرات في مجال التوقي ومكافحة الاتجار بالمخدرات وعرض الطرق العلاجية الجديدة لمستعمليها.



وسيشارك في هذه المائدة الستديرة التي ستلتئم بالعاصمة خبراء عن وزارت الصحة والتربية والداخلية والعدل والخارجية والشباب والرياضة والديوانة التونسية ومركز المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين.



ومن المنتظر أن تفضي هذه المائدة إلى تقاسم التجارب في مجال مكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها وإعداد تقرير عالمي جديد حولها يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وشدد غوتيريش في رسالته بخصوص مكافحة المخدرات على أن كسر حلقة المعاناة مع هذه الآفة "يعني الانطلاق من البداية، قبل أن تُحكِم المخدرات سيطرتها، وذلك عن طريق الاستثمار في الوقاية".



