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صفاقس : خلال زيارة سفير الباكستان بتونس للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة .. إستعراض آفاق ومجالات التعاون الممكنة بين البلدين

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
خصصت جلسة العمل التي إنعقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، بمناسبة زيارة أداها سفير الباكستان بتونس، جويد أحمد عمراني، لإستعراض آفاق ومجالات التعاون الممكنة بين تونس والباكستان.


وتم الإتفاق على تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال تمهيدا لوضع خطة عمل تتيح إقامة علاقات شراكة للإستفادة مما يتوفر للبلدين من إمكانيات وخبرات سيما في مجال النسيج والملابس والجلود والإستفادة أيضا من الموقع الجغرافي لتونس وإمتداداتها نحو أوروبا وإفريقيا ومحيطها الإقليمي العربي.
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وأكد سفير الباكستان بتونس، على أهمية صفاقس في وضع أسس متينة لهذا التعاون بإعتبارها عاصمة الجنوب التونسي، منوها بما يقوم به رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، بوصفه قنصلا شرفيا لدولة الباكستان بصفاقس والجنوب التونسي.
يذكر أن جلسة العمل هذه، قد تمت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وبعض الصناعيين.


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