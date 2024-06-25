اللجنة الوطنية للاستئناف تقر النتيجة الحاصلة فوق الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

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قررت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، اقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي (1-1) لحساب الجولة الخامسة لمرحلة التتويج وذلك بعد قبول طعن النادي الصفاقسي ضد قرار الرابطة شكلا ورفضه اصلا.



وكان النادي الصفاقسي قد قدم طعنا بسبب تواجد 4 لاعبين أجانب و6 لاعبين تونسيين، بعد أن تم اقصاء اهولو لاعب الترجي الرياضي وطالب بنقاط الفوز.





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كما قرّرت اللجنة الوطنية للاستئناف، التخفيض في عقوبة اللعب دون حضور الجمهور المسلطة على النادي الافريقي من مقابلتين الى مقابلة واحدة.