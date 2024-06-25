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اللجنة الوطنية للاستئناف تقر النتيجة الحاصلة فوق الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، اقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي (1-1) لحساب الجولة الخامسة لمرحلة التتويج وذلك بعد قبول طعن النادي الصفاقسي ضد قرار الرابطة شكلا ورفضه اصلا.

وكان النادي الصفاقسي قد قدم طعنا بسبب تواجد 4 لاعبين أجانب و6 لاعبين تونسيين، بعد أن تم اقصاء اهولو لاعب الترجي الرياضي وطالب بنقاط الفوز.

...

كما قرّرت اللجنة الوطنية للاستئناف، التخفيض في عقوبة اللعب دون حضور الجمهور المسلطة على النادي الافريقي من مقابلتين الى مقابلة واحدة.


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