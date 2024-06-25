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قبلي: تقدّم هام في إنجاز عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 23:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حقق عدد من مشاريع القسط الاول من الجيل الثاني لمشاريع تهذيب وادماج الاحياء السكنية نسب تقدم هامة خاصة بحي التحرير ببلدية القلعة من معتمدية دوز الشمالية، وحي المستشفى ببلدية قبلي، وفق المهندس رئيس المكلف بمتابعة مشاريع ولاية قبلي بالوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني نسيم الاجنف.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن كلفة أشغال مشروع حي التحرير ببلدية القلعة تقدر بـ7 ملاين و517 الف دينار وتشمل بالاساس البنية الاساسية، والتجهيزات الجماعية، ومحلات انشطة اقتصادية، الى جانب تحسين السكن، وقد حقق هذا المشروع، الذي انطلق في شهر اكتوبر من سنة 2023، نسبة تقدم تفوق 95 في المائة خاصة في أشغال الطرقات التي تمتد على 10 كلم، مع تركيز 180 نقطة ضوئية، ومد 1 كلم في شبكة الماء الصالح للشراب.
أمّا في ما يتعلق بمشروع حي المستشفى ببلدية قبلي، فتقدّر كلفته بـ 7 ملايين و350 الف دينار، ويشمل بالأساس أشغال الطرقات على مسافة 10 كلم، ومد 3 كلم لتصريف المياه المستعملة، علاوة على تركيز 300 نقطة ضوئية، وقد حقق نسبة تقدم بـ 25 في المائة، وفق نفس المصدر.


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