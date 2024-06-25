تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة بأريانة

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تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بأريانة، ووحدة مركزية تابعة لإدارة الاستعلامات والابحاث معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم أريانة، تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، وإلقاء القبض على أحد عناصرها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية .



وأوضحت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن العنصر الموقوف صادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش، وتم حجز زورق مطاطي مجهز بمحرك وسترات نجاة بحوزته.





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وأكد أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعنصر الموقوف واتخاذ ما يتعين في شأنه.