Babnet

تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667afe6cadde78.14949944_fpnieqmloghjk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بأريانة، ووحدة مركزية تابعة لإدارة الاستعلامات والابحاث معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم أريانة، تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، وإلقاء القبض على أحد عناصرها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية .

وأوضحت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن العنصر الموقوف صادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش، وتم حجز زورق مطاطي مجهز بمحرك وسترات نجاة بحوزته.

...

وأكد أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعنصر الموقوف واتخاذ ما يتعين في شأنه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289851


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Ned euro_2024 - Aus euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Pol euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Den euro_2024 - Ser euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*