النجم الساحلي: فسخ عقد اللاعب المالي صومايلا سيديبي بالتراضي

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أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء عن فسخ عقد اللاعب المالي صومايلا سيديبي بالتراضي.

وأوضح فريق جوهرة الساحل في بلاغ على صفحته الرسمية أنّه تم الحصول على إبراء ذمة الجمعية من اية مطالبات مستقبلا مع اللاعب صومايلا سيديبي.

يذكر أن النجم الساحلي كان قد تعاقد مع سيديبي صاحب الـ 26 عاما، والذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، في جانفي 2023 قادما من نادي الاتحاد المسراطي الليبي.

وكان من المقرر أن يمتد عقد اللاعب صومايلا سيديبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف.