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بنزرت: الميناء الترفيهي "مارينا كاب 3000" يستقبل يوم الجمعة المقبل فعاليات جولة بحرية سياحية عالمية

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 17:26 قراءة: 0 د, 50 ث
      
افاد قائد الميناء الترفيهي "مارينا كاب 3000" ببنزرت، مراد الشماري، بأن فضاء مارينا بنزرت سيستقبل بداية من يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة 24 الجولة البحرية السياحية العالمية " TROPHEE BAILLI DE SUFFREN" .
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات" أن هذه الجولة البحرية السياحية العالمية تضم أكثر من 9 يخوت كبرى وتقليدية على متنها مشاركون من عدة دول أوروبية، وقد انطلقت يوم 22 جوان الجاري من ميناء سان تروبي بفرنسا نحو منطقة كارلوفورتي بايطاليا، ومنها نحو السواحل التونسية وتحديدا فضاء مارينا بنزرت، قبل ان تتجه لنقطة الوصول بمالطا في رحلة بحرية وسياحية وترفيهية تعادل مسافتها الاجمالية 650 ميلا بحريا.
ولاحظ قائد ميناء مارينا بنزرت أن لجنة التنظيم الجهوية والمركزية ضبطت الاستعدادات المستوجبة لحسن استضافة وتكريم المشاركين في الجولة، من خلال الاستعداد اللوجستي والفني على مستوى احواض المارينا، بالإضافة إلى تأمين كل أسباب الراحة لجميع الضيوف، ووضع برمجة متنوعة من الانشطة والفعاليات الموجهة للزوار من ابناء الجهة وخارجها وايضا للمشاركين في الجولة البحرية، عبر تنظيم جولات سياحية وترفيهية لسفراء الجولة للتعرف على مجمل المعالم الاثرية والتراثية بالجهة.


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