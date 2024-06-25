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وزيرة التربية: قريبا قائمة خاصة بالنواب الذين تجاوز سنهم الخمسين من أجل إتخاذ القرارات اللازمة لإنصافهم

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 17:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قالت وزيرة التربية سلوى العباسي، اليوم الثلاثاء، إنه ستصدر قريبا قائمة خاصة بالنواب الذين تجاوز سنهم الخمسين، وسينظر فيها رئيس الجمهورية من أجل إتخاذ القرارات اللازمة لإنصافهم.

وبينت العباسي خلال ندوة صحفية خصصت للاعلان عن نتائج البكالوريا، أن النواب الذين سيبلغون سن الخمسين عن قريب سيتم إلحاقهم بقائمة النواب المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم يتم انتدابهم في السنة الفارطة.

...

وأضافت إن النواب تعرضوا إلى المماطلة في علاقة بتسوية وضعياتهم طيلة السنوات المنقضية مما جعلهم يتخبطون في الفقر والخصاصة، مؤكدة عزم الحكومة الحالية على منحهم حقهم المشروع.

وأشارت إلى أن وزارة التربية تعمل على رقمنة جميع البيانات والملفات المتعلقة بملف النواب لتسهيل عملية حلحلتها والنظر فيها.


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