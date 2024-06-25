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تونس تحتضن بداية من يوم الأربعاء المؤتمر الإفريقي الأول حول "مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا"

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 17:18 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تحتضن تونس من 26 إلى 28 جوان الجاري، المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور "الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل"، والذي سيفتتح أشغاله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، صباح غد الأربعاء.

ويندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، في إطار حرصها المستمر على دعم العمل الإفريقي المشترك، لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها تونس لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية، ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج، وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية الى استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.

...

وسيشهد المؤتمر، مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها، لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها، وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها، من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063.


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