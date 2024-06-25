قفصة: بنسبة نجاح عامّة لم تتعدّ 26 بالمائة ولاية قفصة تتذيّل ترتيب ولايات الجمهورية في نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا

بنسبة نجاح عامة في الدورة الرئيسية لإمتحان شهادة الباكالوريا لم تتعدّ 26 بالمائة، تذيّلت ولاية قفصة ترتيب ولايات الجمهورية، محافظة بذلك على تدهور مؤشرات النجاح في هذا الإمتحان الوطني لسنوات متتالية.





وحسب إحصائيات من المندوبية الجهوية للتربية بقفصة، فقد نجح في الدورة الأولى لإمتحان الباكالوريا 1350 تلميذا وتلميذة من مجموع 5527 مترشّحا في القطاعين العام والخاص وكذلك مترشحين فرديين، أي بنسبة نجاح لم تتجاوز 26 بالمائة، مقابل نسبة نجاح عامة وطنية بلغت في الدورة الرئيسية 42.2 بالمائة، محتلّة بذلك المرتبة الأخيرة بين ولايات الجمهورية من حيث نسب النجاح.



وقال المندوب الجهوي للتربية، في هذا السياق، إنّ نسبة نجاح تلاميذ شعبة الآداب في الباكالوريا "كانت متدنية جدا وإنعكست بشكل سلبي على نسبة النجاح العامة"، فمن مجموع 1629 مترشحا بشعبة آداب لم ينجح سوى 239 مترشّحا أي بنسبة 17.6 بالمائة فقط.وسجلت شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح لتلاميذ ولاية قفصة بنسبة نجاح بلغت 73 بالمائة، ثم شعبة الإقتصاد والتصرّف بنسبة نجاح في الدورة الرئيسية بلغت 35.7 بالمائة.وتراوحت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بين 100 بالمائة بالمعهد النموذجي بمدينة قفصة، و4 بالمائة فقط بمعهد طريق قفصة بمدينة المتلوي، فيما لم تتجاوز نسبة النجاح 29 بالمائة في 15 معهدا ثانويا بالجهة من مجموع 33 معهدا.أمّا بالنسبة للمعاهد التابعة للقطاع الخاص، فإنّ 12 معهدا سجّل صفر نجاح في دورة جوان لنيل شهادة الباكالوريا، وذلك من مجموع 21 معهدا خاصا ترشّح عنها إجمالي 893 تلميذا لهذا الإمتحان الوطني.واعتبر المندوب الجهوي للتربية، رمضان دخيل، أن نتائج الدورة الرئيسية لإمتحان شهادة الباكالوريا في قفصة "في الحقيقة لم تختلف عن نتائج السنوات الماضية"، رغم الجهود التي بُذلت طيلة العام الدراسي من الأسرة التربوية لتحسين هذه المؤشرات من خلال ورشات تقييم النتائج، والتفكير في تحسينها ودروس الدعم والتدارك والمراجعة.وأضاف رمضان دخيل أن معالجة ملفّ تدهور نتائج االباكالوريا في قفصة "في حاجة إلى مقاربة تقييمية لها طابع إجرائي يتّسم بالنجاعة والفاعلية"، مشيرا بالخصوص إلى ضرورة مراجعة الخارطة المدرسية بالجهة وخاصة الفصل بين التعليم الإعدادي والثانوي، سيما وأن ولاية قفصة هي تقريبا الولاية الوحيدة التي تضمّ 14 مؤسسة تربوية تمزج بين الإعدادي والثانوي، وذلك من مجموع 33 مؤسسة.من جهة أخرى، وبهدف المساعدة على تحسين نتائج الباكالوريا بقفصة أطلقت جمعية "عنذا حلم" بققصة خلال هذا العام الدراسي مبادرة مجانية رقمية من أجل الإرتقاء بنتائج الباكالوريا، تقوم على تقديم حصص مراجعة عن بعد، إستفاد منها، حسب المنسقة العامة للمبادرة إنتصار صوّة، ما لا يقلّ عن 1000 تلميذ أغلبهم من ولاية قفصة.وقالت صوّة إن التقييم الكمّي والنوعي لهذه المبادرة سيكون في الفترة المقبلة، مضيفة أن تدهور نتائج إمتحان الباكالوريا في قفصة يُعدّ "إشكالا عميقا" لابد أن يعمل عليه الجميع من أجل معالجة أسبابه، ولابدّ من تضافر جهود جميع المتدخلين في العملية التربوية، معتبرة أن هذه العملية "تتطلّب وقتا ونفسا طويلا".وما إنفكّت نتائج مناظرة الباكالوريا بقفصة تتقهقر في السنوات الأخيرة، حتى أن ترتيب الجهة في نسب النجاح كان الاخير بين ولايات الجمهورية في العامين الدراسيين المنقضيين، حيث لم تتجاوز هذه النسبة في 2023 حدود 38 بالمائة مقابل50.9 بالمائة على الصعيد الوطني.