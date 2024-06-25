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باكالوريا 2024: أكثر من 93 بالمائة من حالات الغش اعتمد على الأجهزة الإلكترونية وثلثها في شعبة الاقتصاد والتصرف

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 15:25 قراءة: 0 د, 54 ث
      
بلغ عدد حالات الغش المرصودة خلال الدورة الرئيسية للباكالوريا 821 حالة، اعتمد أكثر من 93 بالمائة منها على الأجهزة الإلكترونية، وفق ما كشفت عنه، اليوم الثلاثاء، وزيرة التربية سلوى العباسي.

وأفادت الوزيرة، في ندوة صحفية خصصت لعرض أهم نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2024، أنه تم احباط 634 محاولة غش خلال اجراء الاختبارات، مشيرة إلى أن أعلى عدد من محاولات الغش سجل في شعبة الاقتصاد والتصرف وبلغ 293 حالة.

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وتوزعت حالات الغش بالخصوص إلى 166 حالة بشعبة الآداب ثم شعبة العلوم التقنية ب 72 حالة وشعبة العلوم التجريبية ب 66 حالة، فيما سجل أدنى عدد لحالات الغش بشعبتي الرياضيات والرياضة، ب 4 حالات لكل منهما.

ومن جهة أخرى لفتت الوزيرة إلى أن سجينين اثنين تمكنا من النجاح في دورة الباكالوريا 2024 فيما تأجل 3 مترشحين وذلك من جملة 16 مترشحا بالسجن، كما تمكن تلميذان مقيمان في المستشفى من النجاح وتأجل 4 مقيمين اخرين وذلك من جملة 18 مترشحا اجتازوا امتحان الباكالوريا بالمستشفى.

وذكرت أن 171 من الحالات الاستثنائية (من المكفوفين وممن يعانون من اضطرابات التعلم...) تمكنوا من النجاح في هذه الدورة فيما تأجل 127 منهم وذلك من جملة 505 مترشحا.


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