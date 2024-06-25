باجة: عرض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي وواقع القطاع الغابي بالجهة فى اختتام الدورة الاولي لشهر البيئة

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تم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية باجة، فى نطاق اختتام فعاليات الدورة الاولي لشهر البيئة لسنة 2024، عرض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي ودورها المنتظر فى حماية البيئة والغابات بالجهة، اضافة الى عرض واقع القطاع الغابي وافاقه بمختلف مناطق الولاية وانتظارات المجتمع المدنى ومساهماته فى مجالي النظافة والبيئة.





وابرز كاهية مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد، فى هذا اليوم الختامي الذى نظمته مصالح وزارة البيئة بالتعاون مع مصالح الفلاحة وبلدية باجة باشراف الكاتب العام للولاية قيس الطرابلسي، ان الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي تضع فى اولياتها تركيز وحدات تنفيذ ومتابعة وتدريب الفاعلين فى القطاعين العام والخاص والتعبئة من اجل الحصول على التمويل الوطنى والدولي الضروري وتعزيز التعاون بين الوزارات وكل الاطراف المتدخلة.



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وبين ان صورة تونس واستباقها فى عديد المحاور البيئية، مكنتها من الحصول على تمويلات دولية ومنها تمويل سويسري ب13 مليون دينار، اضافة الى تمويلات مختلفة لمجابهة التغيرات المناخية التى تمس الشمال الغربي بدرجة كبيرة والبلاد ككل، والتى تعد من اكثر البلدان المتوسطية التى تمسها التغيرات المناخية.

واستعرضت ممثلة مصالح الغابات بباجة سامية الكثيرى تقريرا بعنوان "القطاع الغابي بولاية باجة الواقع والافاق"، ابرز خاصة نقص اعوان الغابات اعتبارا الى ان ولاية باجة تضم 9 بالمائة من مساحات الغابات على المستوى الوطني، بمساحة تقارب ال111 الف هكتار، منها مساحات اشجار الزان والغابات الاصطناعية والصنوبر الحلبي، اضافة الى عدد كبير من المسالك الغابية، فى حين يعد العاملين فيها من اعوان واطارات وعملة حضائر وحراس، اقل من 1700 شخص.

وبين المدير الجهوى للبيئة لاقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة، ان مختلف برامج المحافظة على البيئة وخاصة شهر البيئة فى دورته الاولى، تهدف الى جعل المجتمع المدنى والمواطن وهياكل الدولة، شركاء فى جهود النظافة والمحافظة على المحيط، وايضا غرس عقلية عدم التلويث والسلوكات الصديقة للبيئة من اجل ضمان استدامة العمل البيئى، مبينا ان الجمعيات بامكانها الاستفادة من تمويلات الدولة عند تقديم برامج بيئية.

وطالب عدد من المتدخلين فى النقاش من نواب الجهة وممثلي المجتمع المدنى بعقد مجلس جهوى للبيئة وبرمجة مشاريع نموذجية خاصة بولاية باجة فى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي وضمان تواصل البرامج الخاصة بالنظافة ومقاومة البلاستيك، واعتبروا ان وضع النظافة بمدينة باجة غير مرْضٍ، ودعو الى ايجاد الطرق الكفيلة بتغيير عقليات المواطنيين الخاصة بالنظافة وجعلهم شركاء فى مقاومة التلوث والى التشبيك بين كل الاطراف المتدخلة.