وزيرة التربية: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024 بلغت 42.20 بالمائة

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أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي اليوم الثلاثاء أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024 بلغت 42.20 بالمائة مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بدورة 2023 حيث كانت 36.39 بالمائة.



ولفتت سلوى العباسي خلال ندوة صحفية للاعلان عن نتائج الدورة الاولى من بكالوريا 2024 الى ان شعب الرياضيات والرياضة والآداب والاقتصاد والتصرف وعلوم التقنية شهدت ارتفاعا في حين تراجعت نسب النجاح في كل من شعبتي العلوم التجريبية وعلوم الاعلامية.

