كاس تونس لكرة القدم - امير لوصيف يدير لقاء الاولمبي الباجي والملعب التونسي وعامر شوشان لقاء النادي البنزرتي والنادي الافريقي

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تم تعيين الحكم امير لوصيف لادارة لقاء الاولمبي الباجي والملعب التونسي المقرر يوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن (س 16) في اطار الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وسيساعد لوصيف في ادارة هذا اللقاء خليل الحساني ومحمد بكير فيما سيكون الفرنسي باستيان ديشبي حكم فار.



وسيتولى الحكم عامر شوشان من جهته ادارة مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي المقررة في نفس اليوم بملعب 15 اكتوبر (س 17) لحساب الدور ذاته.



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وسيساعد شوشان في ادارة هذه المباراة جمال الدرعي ووسيم عمارة في حين سيكون الفرنسي بينوا ميو حكم فار.