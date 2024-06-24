Babnet

كاس تونس لكرة القدم - امير لوصيف يدير لقاء الاولمبي الباجي والملعب التونسي وعامر شوشان لقاء النادي البنزرتي والنادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6679d7a685fec1.09069493_miplqgfhojenk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 21:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تم تعيين الحكم امير لوصيف لادارة لقاء الاولمبي الباجي والملعب التونسي المقرر يوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن (س 16) في اطار الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم.
وسيساعد لوصيف في ادارة هذا اللقاء خليل الحساني ومحمد بكير فيما سيكون الفرنسي باستيان ديشبي حكم فار.

وسيتولى الحكم عامر شوشان من جهته ادارة مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي المقررة في نفس اليوم بملعب 15 اكتوبر (س 17) لحساب الدور ذاته.
...

وسيساعد شوشان في ادارة هذه المباراة جمال الدرعي ووسيم عمارة في حين سيكون الفرنسي بينوا ميو حكم فار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289812


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Alb euro_2024 - Spa euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Cro euro_2024 - Ita euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*