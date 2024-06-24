مدنين: وقفة احتجاجية لعدد من متساكني جربة أجيم على خلفية تواتر انقطاعات الماء الصالح للشراب

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نفّذ عدد من متساكني معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجيّة أمام مقر إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بجربة حومة السوق، احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشراب لأكثر من أسبوعين بالمنطقة، ما خلق حالة من الاستياء والتذمر في ظل غياب حلول او تدخلات للشركة للحدّ من الانقطاعات المتواترة وتوفير الماء للمشتركين، وفق محمد بن حريز ممثل عن المحتجين.



وأضاف، في تصريح لصحفية "وات"، أن انقطاع الماء الصالح للشراب أصبح معظلة تؤرق المواطنين بمعتمدية أجيم الذين احتجوا في مناسبة سابقة أمام المعتمدية واليوم امام مقر الإقليم، على أمل تفاعل إيجابي من مسؤولي الشركة للبحث حل ناجع بعيدا عن الوعود غير الواقعية.

وأعرب عن استغرابه من تفاقم المشكل خلال فصل الصيف، رغم أن سبب الانقطاعات هو نفسه في باقي فترات السنة حسب مسؤولي الشركة، والمتمثّل في تقادم القنوات وصغر حجمها، بما يستوجب تجديدها.



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وشدّد المحتجّون على ضرورة تدخل الشركة بصفة عاجلة للحد من الانقطاعات المتواترة، وتوفير حد ادنى من منسوب المياه مهددين بالتصعيد واعتماد كل اشكال الاحتجاج دفاعا عن حقهم في الماء.