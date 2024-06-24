جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزيري الصحة والبيئة

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يعقد مجلس نواب الشّعب يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة يتضمّن جدول أعمالها توجيه ستة أسئلة شفاهية الى وزير الصحة، علي المرابط.



كما يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 26 جوان 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة لتوجيه ستة أسئلة شفاهية إلى وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي، وفق بلاغ صدر اليوم الاثنين على الموقع الالكتروني للمجلس.

