وزارة الداخلية : إجراءات وتدابير إضافية لفائدة التونسيين بالخارج

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أقرت مصالح وزارة الداخلية جملة من الإجراءات والتدابير الإضافية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.



وتشمل الاجراءات والتدابير الإضافية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الداخلية، استخراج الوثائق الإدارية (مطالب استخراج جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء من القيد القمرقي)، وتسهيل عمليات حلولهم ومغادرتهم للتراب التونسي (مختلف الإجراءات الحدودية)، علاوة على تسهيل حركة المرور وحفظ النظام العام بمحيط الموانئ والمطارات.





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وتندرج هذه الاجراءات، وفق الوزارة، في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتماشيا مع سياسة الدولة التونسية.







