رئيس الجمهورية يقلد الصنف الثالث من وسام الجمهورية للرائد أحلام الدّوزي

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تولى رئيـس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين، تقليد الصنف الثالث من وسام الجمهورية للرائد أحلام الدّوزي.



ويأتي تقليد رئيس الجمهورية، الصنف الثالث من وسام الجمهورية للرائد أحلام الدّوزي، اثر حصولها على جائزة الريادة الأممية "Trailblazer" كأفضـل عنصر نسـائي في مجال العـدالة والإصـلاح لسنـة 2024، وللخدمات الجليلة والمجهودات القيّمة التي بذلتها في إطار اضطلاعها بمهامها صلب البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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يشار الى ان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اشرف صباح اليوم بقصر قرطاج على موكب رسمي بمناسبة الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، توجه اثناءه بالامر اليومي الى القوات المسلحة...