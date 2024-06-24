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تنظيم المشاركة التونسية بتظاهرة سوق السفر العالمية المزمع تنظيمها خلال نوفرمبر 2024 بلندن

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 14:09 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم المشاركة التونسية بتظاهرة "سوق السفر العالمية"، التّي من المنتظر تنظيمها بلندن (المملكة المتحدة) من 5 إلى 7 نوفمبر 2024.

وتعد التظاهرة الدولية، التّي سيقع خلالها عرض عديد الوجهات السياحية والصناعة السياحية أمام جمهور من المهنيين المتخصّصين في مجال السفر وتنظيم السفر عبر العالم، مناسبة لممثلي كلّ مجالات الصناعة السياحية للتلاقي وتبادل التجارب.

...

وفي اطار مشاركة تونس في هذه التظاهرة تمّت برمجة وتخصيص فضاء عرض خاص للمهنيين التونسيين
(Module permanent ou module éphémère)وذلك عن طريق المساهمة المالية.

ودعا الديوان الوطني التونسي للسياحة مهنيي القطاع السياحي الراغبين في المشاركة في التظاهرة الاتصال بممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بلندن عبر البريد الإلكتروني: info@discovertunisia.uk للاستفسار حول فضاءات العرض المتبقية ولتأكيد عملية الحجز بالصالون. وسيكون يوم 14 جويلية 2024 آخر أجل لذلك.

ويمكن الإتصال الاتصال بالإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة لمزيد الاستفسار.


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