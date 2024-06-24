نادي عجمان الامارتي ينتدب لاعب النجم الساحلي فرج بن نجيمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667961c6bc6838.20858982_hmkglpiejnqof.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن نادي عجمان الاماراتي اليوم الاثنين عن انتدابه للاعب النجم الساحلي فرج بن نجيمة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق الاماراتي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان عجمان الاماراتي كان تعاقد مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش للاشراف على دكته الفنية خلال الموسم القادم وستنطلق فترة تحضيراته للموسم الجديد يوم 7 جويلية القادم باجراء الفحوصات الطبية قبل التحول الى صربيا للدخول في تربص مغلق بداية من يوم 17 جويلية.