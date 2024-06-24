سيدي بوزيد: خروج مسيرة احتجاجية سلمية بمنزل بوزيان للمطالبة بالتنمية

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خرج عدد من أهالي معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، في مسيرة احتجاجية سلمية جابت شوارع المدينة للمطالبة بحق المنطقة في التنمية.



وبين عضو المجلس الجهوي بسيدي بوزيد ياسين اولاد نصر في تصريح لصحفية "وات"، أن معتمدية منزل بوزيان، التي تأسست سنة 1976 هي "معتمدية معاقبة اداريا"، وفق تعبيره، وبين بهذا الخصوص انه لا توجد بها مختلف الفروع والمؤسسات الخدماتية العمومية على غرار فرع بنكي وقباضة مالية ومركز شرطة ومركز حرس ومكتب محلي للتشغيل، وهي معتمدية "تعاني من غياب للبنية الاساسية في مختلف المجالات".

ولفت الى أن المنطقة تعاني من عدم توفر الخدمات الصحية وتعطل استكمال عدد من المشاريع في المجال الصحي على غرار مركز تصفية الدم المنجز منذ سنوات ولم يدخل حيز الاستغلال، وأكد أن سكان منزل بوزيان يطالبون باحداث قسم للطب العام وقسم للعلاج الطبيعي وبتحويل مركز الصحة الاساسية ب"الخرشف" الى مركز صحة صنف 4.



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كما طالب المحتجون باعادة هيكلة الاراضي الدولية وتمكين شباب المنطقة من مقاسم فلاحية وتخصيص جزء من الاراضي الدولية كمدخر عقاري لفائدة البلدية ومراجعة وضعية الشركات الاسثمارية في منزل بوزيان ومتابعة مختلف المشاريع المعطلة في المنطقة.