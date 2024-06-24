كاس تونس لكرة القدم - النادي الافريقي يطالب بتحكيم اجنبي لمباراته امام النادي البنزرتي في نصف النهائي

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طالب النادي الافريقي بتعيين طاقم تحكيم اجنبي من الصنف الاول لمباراته امام النادي البنزرتي المقررة يوم الاربعاء المقبل على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم.



وقال النادي الافريقي في بلاغ على صفحته الرسمية "بالرغم من وعود الإصلاح الواهية، فإن دار لقمان بقيت على حالها وتواصل التنكيل والتلاعب بحقوق النادي الى آخر رمق. وقد تجسد ذلك مجددا من خلال المردود الكارثي لحكام مباراتنا في اطار الدور ربع النهائي لكأس تونس ضد الاتحاد الرياضي المنستيري والتي تم التفنن خلالها في التعسف على حقوقنا من توزيع لاوراق وهمية والغاء لهدف شرعي وحرمان من ضربة جزاء".





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واضاف "لكوننا لا ننتظر خيرا ولا اصلاحا من المشرفين على القطاع، فإننا نطالب رسميا بتعيين طاقم تحكيم اجنبي من الصنف الاول لمباراتنا القادمة في الدور نصف النهائي".



وكان النادي الافريقي ضمن تاهله الى المربع الذهبي لكاس تونس بفوزه على مضيفه الاتحاد المنستيري 2-1 امس الاحد على ملعب مصطفى بن جنات.