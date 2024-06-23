تطاوين: الحرس الديواني يحجز كميات من البضائع المهربة بقيمة تفوق ال800 ألف دينار

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تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار (جنوب شرق)، إثر نصب كمين، من حجز سيارتين محملتين بكمية من الملابس الجاهزة تتمثل في ما يناهز ال 4 ٱلاف قطعة، مجهولة المصدر و لا يملك سائقيها ما يثبت شرعية مسكها.



وبحسب بلاغ الديوانة فقد تمّ تحرير محضري حجز في الغرض. وقدّرت قيمة البضاعة المحجوزة دون اعتبار وسائل النقل ما يناهز ال99 ألف دينار في ما قدرت قيمة السيارتين المحجوزتين ب140 ألف دينار.





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وفي السياق ذاته تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين فجر، الأحد، من ضبط سيارة رباعية الدفع بأحد المسالك الصحراوية بالجهة محمّلة بكميّة هامّة من السجائر الفاخرة أجنبية الصنع قدّرت ب33500 علبة وذلك إثر استعمال الحاجز المسماري والأعيرة النارية التحذيرية.



وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة السجائر المحجوزة ب228 ألف دينار كما قدرت قيمة وسيلة النقل ب150ألف دينار.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة من الكشف عن شبكة تنشط في مجال التهريب حيث تم رصد مسار جرار طرقي حامل لنصف مجرورة من فئة الصهريج وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تبين وجود مخابئ مهيأة داخله و معدة لتهريب البضائع.



وبالتحري مع السائق أفاد أنه قام بعمليتي نقل لبضائع مهربة مستغلا في ذلك ترخيص الدخول للمناطق الصحراوية، الذي أسند إليه على أساس نشاطه.

وتم تحرير محضر في الغرض والحجز الفعلي للشاحنة، التي قدرت قيمتها ب210 ألف دينار إضافة الى الحجز الصوري للبضائع التي وقع تهريبها في مناسبتين والمتمثلة في 110 آلاف علبة سجائر مهربة وكميّة من ورق لف السجائر.



كما تم الكشف عن شخصين آخرين قاما بالمشاركة في عمليتي التهريب المذكورة.

وقد أذنت النيابة العمومية بتطاوين إثر استشارتها، بإحالة سائق الشاحنة على المصالح الأمنية المختصة لاستكمال الأبحاث في شأنه.