كاس تونس: النادي الافريقي اخر المتاهلين الى الدور نصف النهائي

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اكمل النادي الافريقي عقد المتاهلين الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 بانتصاره مساء اليوم الاحد على الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في اطار الدور نصف النهائي للمسابقة.

وكان النادي الافريقي بادر بافتتاح التسجيل عن طريق اللاعب حسام السويسي في الدقيقة 29 غير ان شهاب الجبالي سرعان ما تمكن من تعديل الكفة لفائدة الاتحاد المنستيري في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، توفق فريق "الابيض والاحمر" الذي كان يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 59 بعد اقصاء لاعبه عامر العمراني، في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 76 بواسطة مهاجمه بسام الصرارفي محققا بذلك العبور الى المربع الذهبي الى جانب كل من الملعب التونسي والنادي البنزرتي والاولمبي الباجي.

وكان الملعب التونسي تاهل في وقت سابق الى نصف النهائي عقب فوزه بالملعب الاولمبي بسوسة على النجم الساحلي بنتيجة 4-2 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2-2).



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كما ضمن النادي البنزرتي تاهله الى المربع الذهبي اثر فوزه اول امس الجمعة على ضيفه سبورتينغ بن عروس (غادر الى الرابطة الثالثة -مستوى اول-) بنتيجة 1-صفر بعد تمديد الوقت فيما جاء ترشح الاولمبي الباجي على حساب مستقبل المرسى (نزل الى الرابطة الثانية) بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت ايضا (الوقت الاصلي 2-2).



الاحد 23 جوان 2024

في سوسة

النجم الساحلي 2 لؤي بن حسين (د44) وحمزة الجلاصي (د69)

الملعب التونسي 4 هيثم الجويني (د3 و100) وحمزة بن عبدة (د50) وفرج بن نجيمة (د94 ضد مرماه)



في المنستير

الاتحاد المنستيري 1 شهاب الجبالي (د33)

النادي الافريقي 2 حسام السويسي (د29) وبسام الصرارفي (د76)



الجمعة 21 جوان 2024

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 علاء الدين بوعلاقي (د129 ض ج)

سبورتينغ بن عروس صفر



السبت 22 جوان 2024

في ملعب الشاذلي زويتن

الاولمبي الباجي 3 علي ديسي سيسوكو (د66) وربيع الحمري (د90 ز5) وموغيشا (ضد مرماه د93)

مستقبل المرسى 2 وسام بوسنينة (د79) وعمر الطرايدي (د89).