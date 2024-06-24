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أريانة: اجتماع اللجنة الجهوية لاستحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التربية

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 06:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثلت متابعة عدد من المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التربية بولاية أريانة محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المنعقدة مؤخرا بمقر الولاية بإشراف سمير السبعي المكلف بتسيير الولاية.

وخصص الاجتماع للنظر في 04 ملفات مشاريع معطلة في قطاع التربية و ذلك قصد إيجاد الحلول الملائمة لاستحثاث نسق إنجازها واتخاذ التدابير اللازمة قصد التسريع في روزنامة تنفيذها ليتم إستغلالها في أقرب الأجال.

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و تتمثل هذه المشاريع في تهيئة وصيانة المدرسة الإبتدائية رواد 1 وإحداث المدرسة الإبتدائية رواد 3 وإحداث المدرسة الإبتدائية الزوايتية وإحداث المدرسة الإبتدائية الحسيان بقلعة الأندلس.


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