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كأس أوروبا 2024 - الاتحاد الاوروبي يشدد الإجراءات الأمنية في ملاعب البطولة

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاحد عن تشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب بطولة كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد واقعة اقتحام 5 أشخاص من بينهم طفل أرض الملعب لالتقاط صورة شخصية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة تركيا.
وقال الاتحاد في بيانه اليوم " أي محاولة لاقتحام الملعب يعد انتهاكا للوائح، وسيؤدي إلى طرد المشجع من الملعب ومنعه من حضور باقي مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير".
وأشار اليويفا إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الملاعب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


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