وزارة المراة: نسبة النجاح في الدورة الرئيسة للباكالوريا للتلاميذ المكفولين من الدولة 30 بالمائة

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بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسة لامتحان الباكالوريا بالنسبة للتلاميذ المكفولين من الدولة 30 بالمائة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الاحد.



وأفادت الوزارة، أن 94 تلميذا من مكفوليها اجتازوا بنجاح هذه الدورة مضيفة أن عددهم توزّع بين 85 تلميذا ترشّحوا عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبّات الطفولة بمختلف الولايات و9 تلاميذ آخرين بقرى الأطفال س وس.





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وبينت ان 296 تلميذا من مكفولي الدولة اجتازوا الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا، وحقّق أغلبهم معدّلات مرضية بملاحظة جيّدة فيما حاز آخرون علامات التفوّق، وعلى رأس قائمة هؤلاء المتفوّقين، التلميذ علاء الدين بوقارص من شعبة علوم تجريبية وهو من أبناء مركب الطفولة بسيدي مخلوف من ولاية مدنين على أحسن معدّل 17,17 من 20 .



وتتوقع الوزارة، زيادة النسبة العامة لنجاح التلاميذ المكفولين بالنظر الى أن عدد المؤجلين لدورة المراقبة يصل الى 92 منهم من حققّ نتائج قريبة من المعدّل وبالتالي بإمكانهم اجتياز دورة المراقبة بنجاح.



ولشلرت الوزارة تالى أنها نظّمت بالشراكة مع الجمعيّة التونسيّة لجودة التعليم حصص مكثّفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد "منصّة ناجحون" لفائدة 310 تلميذا مكفولا من مختلف المستويات التعليمية من بينهم 96 تلميذا من المراكز المندمجة للشباب والطفولة و207 تلميذا من مركبات الطفولة و7 تلاميذ من قرى الأطفال س وس.

