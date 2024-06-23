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جلسة عمل بولاية تونس حول اشكاليات استغلال محطة سيارات الاجرة"لواج" بالمنصف باي(تونس العاصمة)

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 17:38 قراءة: 0 د, 37 ث
      
مثلت الاشكاليات المتعلقة باستغلال محطة سيارات الاجرة "لواج "بالمنصف باي (تونس العاصمة) محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تونس تحت اشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون الولاية، فارس الماجري

وتطرق الحضور خلال الجلسة ، بالخصوص الى احتجاجات سواق وأصحاب سيارات الأجرة" لواج "والعاملين بالمحطة على خلفية تخصيص جزء هام من المحطة لاستغلاله بصفة مؤقتة لفائدة المنتصبين وتعويضه بفضائين بديلين مؤقتين تابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية لاستغلالهما كمأوى لسيارات الأجرة

...

كما اتفقوا على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة باستغلال المحطة لفائدة المنتصبين والقيام بزيارة معاينة ميدانية للفضاء في أقرب الآجال

حضر الجلسة الكاتب العام للولاية، كريم البرنجي ، ومعتمد باب بحر، وممثل عن بلدية تونس، وممثلون عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية ،وممثلون عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،وممثلو المصالح الأمنية وشرطة المرور


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