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اختتام فعاليات الدورة التأسيسية لتظاهرة " أيام باشو للمسرح" بدار الثقافة بوعرقوب

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 22:07 قراءة: 0 د, 52 ث
      
اختتمت اليوم الأحد فعاليات، الدورة التأسيسية للتظاهرة الثقافية "أيام باشو للمسرح" التي انتظمت على امتداد ثلاثة أيام بدار الثقافة بوعرقوب من ولاية نابل تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وبالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بنابل.

وتميزت تظاهرة أيام باشو للمسرح بالمراوحة بين الجانب التكويني والجانب الفرجوي من خلال تنظيم ورشات وعروض مسرحية متنوعة، حسب ما بينه مدير دار الثقافة بوعرقوب أمير وسع البال، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأبرز أن هذه التظاهرة تمثل في موعدها الأول، باعتبارها دورة تأسيسية، نقطة انطلاق لأيام باشو للمسرح التي تهدف إلى خلق حاضنة ثقافية ترفيهية بالجهة، مع العمل على إحياء الجانب التاريخي لاسيما وان هذه التظاهرة تحمل اسم "باشو" وهو الاسم القديم لمدينة بوعرقوب في عهد الدولة الأغلبية.
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وتضمن برنامج هذه التظاهرة التي انطلقت يوم الجمعة الفارط، جملة من العروض المسرحية منها مسرحية "اعترافات" لشركة "نسيوسار" ومسرحية "الرسالة السحرية" لشركة مسرح دار الفنون بالقيروان، بالإضافة الى ورشات في فن الممثل من الشخص الى الشخصية للشباب والكهول بتأطير من الأستاذ المسرحي الفنان والممثل حسام الساحلي، وورشة فن المهرج الموجهة للأطفال وهي من تأطير الأستاذ أيوب العوينتي.


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