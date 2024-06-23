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الوضع الجوي خلال الليلة القادمة ويوم الاثنين يتميز بهبوب رياح قوية بالجنوب

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 17:54 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يتميز الوضع الجوي خلال هذه الليلة القادمة ويوم الاثنين 24 جوان 2024 بهبوب رياح قوية بالجنوب.

وحسب نشرة متابعة للوضع الجوي اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي الاحد، تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كلم/س وتصل مؤقتا الى 80 كلم/س في شكل هبات وتكون مثيرة محليا للرمال والاتربة مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى اقل من 1000 مترا.


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