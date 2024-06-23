كوبا أمريكا 2024 : ليونيل ميسي يتطلع ليصبح الهداف التاريخي للبطولة

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يبحث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحقيق مجد جديد من خلال مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستمر حتى 14 جويلية المقبل، وقد يصبح الهداف التاريخي للبطولة في حال تمكن من تسجيل خمسة أهداف ليصل للهدف رقم 18 ( بعد تسجيله 13 هدفا في 6 نسخ سابقة خاضها).



وسبق لميسي ان اصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ35 مباراة، بعد خوضه المباراة الأولى مع منتخب الأرجنتين ضد نظيره الكندي في سابع مشاركة له مع منتخب بلاده.

وعلى الرغم من أن ميسي عانى من إخفاقات الماضي مع الأرجنتين، باستثناء قيادته لمنتخب بلاده لأحراز لقب كأس العالم قطر 2022، والنسخة الماضية من كوبا أمريكا، وعدم تسجيله في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأرجنتيني في البطولة أمام كندا والتي كسبها بطل العالم بهدفين نظيفين، فإن ميسي دخل دائرة الترشيحات بالعودة لممارسة هوايته بتسجيل الأهداف.



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ويطمح ميسي للتسجيل في الجولة المقبلة حين يشارك مع منتخب بلاده الأربعاء المقبل أمام الشيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الأرجنتيني بثلاث نقاط.

ويسعى ميسي (36 عاما) لكتابة رقم شخصي جديد، حيث يمكن أن يصبح الهداف التاريخي للبطولة حال تسجيله 5 أهداف ويصل للهدف رقم 18 بعد تسجيله 13 هدفا في 6 نسخ سابقة، ليتجاوز الثنائي نوربيرتو منديز لاعب الأرجنتين، ، وتوماس دا سيلفا المعروف بـ "بزيزينيو" لاعب البرازيل اللذين يتصدران قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفا لكل منهما.

ويتشارك كل من تيودورو فيرنانديز لاعب منتخب بيرو، والأوروغواياني سيفيرينو فاريلا المركز الثاني بـ 15 هدفا، ثم يأتي لاعب البيرو السابق باولو جيريرو في المركز الثالث بـ 14 هدفا إلى جانب اللاعب السابق لمنتخب الشيلي إدواردو فارغاس.

ويتساوى ليونيل ميسي مع البرازيليين أديمير دي مينيزيس وجاير روزا بينتو، بتسجيل 13 هدفا حتى الآن إلى جانب الأرجنتينيين خوسيه مانويل مورينو وغابرييل باتيستوتا، وبجانب لاعب المنتخب الأوروغواياني هيكتور سكاروني.