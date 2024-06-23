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أريانة: انطلاق معرض "للا فضيلة" للنساء الحرفيات تحت شعار "من أجل التمكين الأقتصادي لنساء الحومة"

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انطلقت، امس السبت بحيّ شاكر على الطريق الرئيسية المؤدية الى برج الطويل من معتمدية رواد، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "للا فضيلة للنساء الحرفيات و الفلاحات" الذي تنظمه جمعية "الموفما" (حركة شباب أريانة) بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار "من اجل التمكين الاقتصادي و الاجتماعي لنساء الحومة".

ويتضمن المعرض الذي يتواصل إلى غاية اليوم الأحد 23 جوان منتجات متنوعة ومتعددة من الصناعات التقليدية واليدوية والملابس والمفروشات والأعمال الحرفية والمنتوجات الفلاحية الطبيعية والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل البيولوجية.

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كما سيتم بالمناسبة تخصيص فضاء لتبادل الكتب بين رواد المعرض.

ويهدف المعرض وفق الجهة المنظمة إلى إبراز إبداعات النساء الحرفيات والفلاحات ومهاراتهن و للتذكير بحقّهنّ في الادماج الاقتصادي و الاجتماعي.

جدير بالذكر أن فكرة تنظيم المعرض مستوحاة من امرأة تدعى فضيلة وهي تقطن بجهة حي شاكر اشتغلت لمدة 18 سنة في محل للجزارة قبل أن تغير نشاطها ببعث منبت النباتات الزينة والأشجار بمختلف أنواعها.


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