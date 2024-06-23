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تعرض الاتحاد الكرواتي لكرة القدم لغرامة مالية جديدة بسبب الأحداث التي وقعت في المدرجات خلال تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره الألباني (2-2) في الدور الاول لكأس أمم أوروبا 2024.



ونشر الاتحاد الكرواتي اليوم الاحد بيانا على موقعه على شبكة الانترنت أكد فيه " أنه سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 28 ألف يورو بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات من قبل بعض المشجعين الكرواتيين خلال المباراة التي أقيمت في 19 جوان بهمبورغ".

واضاف " يشكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم مشجعي المنتخب على دعمهم الممتاز ويدعوهم مرة أُخرى إلى الامتناع عن الإضاءة وإلقاء الألعاب النارية".



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وقبل هذا، تم تغريم الاتحاد الكرواتي بمبلغ 87.875 يورو بسبب قيام المشجعين بإلقاء أكواب بلاستيكية على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية خلال المباراة الأولى للمنتخب في المجموعة الثانية التي خسرها أمام إسبانيا 3-0.



وتواجه كرواتيا خطر الخروج من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024 بعد الهزيمة أمام إسبانيا والتعادل المثير 2-2 ضد ألبانيا، ولا تزال لديها مباراة أخيرة امام ايطاليا.