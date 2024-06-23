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مدينة سوسة تستضيف من 21 الى 26 جوان الجاري قرية الفنون الدولية La Nomad House

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 19:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تستضيف مدينة سوسة خلال الفترة من 21 الى غاية يوم 26 جوان الجاري قرية الفنون الدولية La Nomad House وذلك ببادرة من جمعية " نحن نحب سوسة " WE LOVE SOUSSE.

وبين رئيس جمعية نحن نحب سوسة أنيس بوفريخة في تصريح لـ (وات) على هامش افتتاح أنشطة قرية الفنون الدولية التي انتصبت قبالة شاطئ بوجعفر بسوسة ان هذه القرية عبارة على مركز ثقافي متنقل بين الدول تحت إشراف فرقة مسرحية بلجيكية دأبت على التجوال في عدد من البلدان لتقديم عروضها المسرحية.

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و أضاف أن قرية الفنون الدولية تتكون من خيمة مجهزة بتجهيزات عصرية ومؤهلة لاحتضان جملة من الفعاليات الفنية والثقافية التونسية والأجنبية وعدد من الورشات الفنية للأطفال والشباب وقرية حرفية لعرض منتوجات الحرفيات.

وأشار بوفريخة الى ان قرية الفنون الدولية حطت رحالها بسوسة بعد ان قامت بجولات فنية انطلقت من ببلجيكا ومرت بألمانيا واليونان وإيطاليا وذلك في اطار شراكة بين جمعية نحن نحب سوسة وجمعية بلجيكية بدعم من مقاطعة والوني بروكسال.


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