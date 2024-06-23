المنستير: نتائج الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني

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اختتمت مساء أمس بالمركب الثقافي بالمنستير الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني الذي نظمته جمعية "المبدعون الشبان" يومي 21 و22 جوان الجاري.

وشهدت هذه التظاهرة التي أقيمت بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع المركب الثقافي والمعهد العمومي للموسيقي والرقص بالمنستير، مشاركة أكثر من 20 مجموعة أي 250 مشاركا ومشاركة مقابل مشاركة 150 في الدورة الثانية وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء موهب الزين مدير المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني.



وتوج بالمرتبة الأولى لمسابقة الرقص العصري للأطفال مجموعة "دجاست دانس"، وآلت المرتبة الثانية لمجموعة "لاتس دانس". وفي مسابقة الرقص العصري أواسط فازت مجموعة "لاتس دانس" بالمرتبة الأولى. وتوج في مسابقة الرقص العصري أكابر بالمرتبة الأولى مجموعة "دجاست دانس" وبالمرتبة الثانية مجموعة "لاتس دانس".



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وحصد الجائزة الأولى في مسابقة الهيب هوب للأطفال مجموعة "أوربان دانس"، والجائزة الثانية "لاتس دانس". وآلت الجائزة الأولى في مسابقة الهيب هوب أواسط إلى "اربان دانس فيزيون"، والجائزة الثانية لمجموعة "جاست دانس"، والجائزة الثالثة لمجموعة "أربن دانس".

وحصدت الجائزة الأولى في مسابقة الهيب هوب أكابر مجموعة "دريم تيم"، وآلت الجائزة الثانية لمجموعة "اربان دانس".



وفي مسابقة الرقص الفردي هيب هوب أطفال حازت المرتبة الأولى مريم بن عمر، وتلتها في المرتبة الثانية خديجة بن رايس، وحلت في المرتبة الثالثة غالية الزنايدي. أمّا في مسابقة الرقص الفردي هيب هوب أواسط فحلت سلمى محجوب في المرتبة الأولى، وليندا مانسي في المرتبة الثانية، وريمة محجوبي في المرتبة الثالثة.

وتوج في مسابقة الرقص الفردي هيب هوب أكابر أيوب الجلاصي في المرتبة الأولي وريان الخضراوي في المرتبة الثانية.

وفي مسابقة الرقص الفردي العصري أصاغر فاز بالمرتبة الأولى سلامة بن قاسم وبالمرتبة الثانية نورين حساني وبالمرتبة الثالثة لينا كيلاني. وفي مسابقة الرقص الفردي العصري أكابر توج بالمرتبة الأولى إلياس شيبوب، وبالمرتبة الثانية مالك عزيزة، وبالمربتة الثالثة بشرى الغربي.



وفازت في مسابقة الرقص الثنائي أطفال في المرتبة الأولى مايا صميدة ونور بن معاد، وفي المرتبة الثانية خديجة بن رايس ومريم بن عمر. وفي مسابقة الرقص الثنائي أواسط الت المرتبة الأولى إلى تسنيم محفوظي وآية غانمي، والمرتبة الثانية إلى مريم ميراوي وسيرين قمير، وحازت المرتبة الثالثة ليندا مرغني وبية تريقي.

أما في مسابقة الرقص العصري أكابر فقد حل في المرتبة الأولى إلياس شيبوب وأليسا بن ناصر، وفي المرتبة الثانية أمير الجلاصي وسامي أكوما والمرتبة الثالثة إيمان منيف وأمنة شيحاوي.



وبيّن موهب الزين أنّ الدورة الرابعة من هذا المهرجان مبدئيا ستنظم يومي 1 و2 نوفمبر 2024 مع إمكانية التمديد في عدد الأيام وستشهد مشاركة مجموعة من بلجيكا إلى جانب قدوم مدربين من بلجيكا وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.



وضمت لجنة التحكيم في الدورة الثالثة للمهرجان كلا من ملاك الحسومي أستاذة رقص مختصة في الرقص العصري وبطلة تونس للأكابر وأمين حطاب مختص في الهيب هوب. وأوضحت ملاك الحسومي أنّ من بين الفرق المشاركة خلال هذه الدورة من هي قادرة على التألق في حال شاركت في مسابقات على المستوى الدولي ولابّد لجل المجموعات من الاشتغال أكثر على الكوريغرافيا مضيفا أنّ هناك العديد من المشاركين يتمتعون بقدرات غير أن التقنية تعوزهم كما أنهم في حاجة إلى التأطير الجيّد للتطور.