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نجاح مودعيْن في الدورة الرئيسية للباكالوريا وتأجيل اثنين آخرين

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 16:42 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن رمزي الكوكي الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن نجاح مودعين اثنين في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا أحدهما مودع في سجن المرناقية شعبة اقتصاد وتصرف، والآخر مودع في سجن قابس شعبة علوم تجريبية، فيما تأجل مودعان اثنان لدورة المراقبة.
وبين في تصريح لـ"وات" أن نجاحهما يمثل قصص نجاح من داخل السجن، ويعكس ما تم توفيره من رعاية وإحاطة و تأطير من طرف إطارات السجون والإصلاح. وأعرب عن الأمل في أن يكون النجاح حليف المودعين الآخرين مبينا أنه "سيتم توفير جميع الإمكانيات المادية والإحاطة الاجتماعية والمعنوية للممتحنين، للمراجعة والتحضير لاجتياز دورة المراقبة في أفضل الظروف مثلما سبق وأن تم خلال الدورة الرئيسية"

وأكد حرص وزارة العدل، ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على المضي قدما في مزيد الارتقاء بالمنظومة الاصلاحية بما من شأنه أن يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمودعين وإعدادهم للحياة الحرة و المسؤولة ويعود عليهم بالنفع.


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