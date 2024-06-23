نابل: تقدم موسم الحصاد بنسبة 70 بالمائة

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أفاد المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم محمد الشارف بن معاوية، أن نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بالجهة الذي انطلق يوم الخميس 6 جوان الجاري بلغت إلى غاية أمس السبت 70 بالمائة.



وأضاف محمد الشارف بن معاوية اليوم الأحد في تصريح لصحفية (وات)، أن نسبة تقدم عملية حصاد القمح ناهزت 50 بالمائة في حين بلغت نسبة تقدم تجميع الشعير 95 بالمائة، مشيرا إلى أن موسم الحصاد يتواصل في ظروف طيبة في مختلف معتمديات الجهة دون تسجيل أي إشكاليات.





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ولفت الى انه من المتوقع أن تبلغ صابة الحبوب خلال هذا الموسم بالجهة 686 ألف قنطار تتوزع على 380 ألف قنطار من القمح الصلب و30 ألف قنطار من القمح اللين و271 ألف قنطار من الشعير و4 آلاف قنطار من السلجم الزيتي، مبيّنا أن صابة الحبوب لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 26 ألف قنطار رغم أن التقديرات كانت في حدود 150 ألف قنطار وأرجع ذلك إلى ان أغلب الفلاحين احتفظوا خلال الموسم الفارط بكميات الحبوب التي تم تجميعها نظرا لعدم توفر البذور بالإضافة إلى تعامل بعض الفلاحين مع مراكز تجميع خارج ولاية نابل على غرار قرمبالية والحمامات.



وأشار بن معاوية، إلى تظافر جهود كافة السلط المتدخلة لإنجاح موسم الحصاد من خلال توفير معدات الحصاد وتهيئة المسالك الفلاحية والإجراءات اللازمة للوقاية من الحرائق لاسيما وانه تم تخصيص 140 آلة حصاد و5 مراكز تجميع بطاقة استيعاب 160 ألف قنطار.



وتقدر المساحة الجملية للزراعات الكبرى بحوالي 70 ألف هكتار منها 23730 مطرية و1910 زراعات مروية أي قمح صلب و2040 من القمح اللين و18070 من الشعير لتبلغ بذلك جملة المساحة المخصصة للحبوب 45750 بالإضافة إلى 24250 للبقوليات والمراعي منها 750 سلجم زيتي.