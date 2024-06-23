سيدي بوزيد: وضع خطة في المجال الطاقي والمائي للحد من الانقطاع المتكرر للماء في فصل الصيف

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أفاد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي أنه تم وضع خطة في المجالين الطاقي والمائي للحدّ من الانقطاع المتكرّر للماء خلال فصل الصيف في الجهة.



وأبرز عبد الحليم حمدي في تصريح ل(وات) أنه على إثر الأزمة الطاقية التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد الصيف الماضي تزامنا مع موجة الحر الاستثنائية في البلاد التونسية والتي كانت مضاعفة على الجهة على خلفية العطب الذي طال محطة الضغط العالي بمنطقة "الاسودة"، تم وضع خطة للاستعداد لهذه الصائفة وهي خطة تقوم أساسا على دعم الجهة من خلال استكمال المشاريع الطاقية على غرار محطة الضغط العالي ببئر الحفي واضافة محول جديد بمنطقة "أم العظام" تنتهي اشغاله خلال شهر جوان الجاري.





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وأضاف والي الجهة أنه تم توزيع الامكانيات الطاقية على مختلف المعتمديات بشكل متوازن وفقا لما تتطلبه حاجيات كل معتمدية وتماشيا مع ما هو متوفر من امكانيات في الجهة مؤكدا أن المجهود المبذول في توفير الحاجيات من الطاقة سينعكس ايجابيا على ملف التزود بالماء الصالح للشرب لتفادي أزمة الانقطاع المتكرر للماء خلال فصل الصيف.



وأشار الى أنه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تم احداث بئر في "الضيعة 17" يدخل حيز الاستغلال قريبا وتوفير 6 نقاط مائية جديدة عن طريق جمعيات مائية لديها موارد مائية اضافية تفوق حاجياتها كما وُضع "بئر ساشتال" على ذمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



وأكد عبد الحليم حمدي أن السلطة الجهوية قامت بحل كل الاشكاليات الخاصة بمشروع تحلية المياه بالمكناسي والمزونة ومنزل بوزيان الذي يشهد بطء كبيرا في الانجاز لافتا الى أن هذه الجهود تبقى في حاجة الى رؤية استشرافية لتعبئة مياه السيلان وفي حاجة الى مشاريع كبرى من سدود وبحيرات اضافة الى وضع خارطة وطنية لترشيد استهلاك الماء في المجال الفلاحي واستعمال التقنيات المقتصدة للماء في الفلاحة حسب تقديره.