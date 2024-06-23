صدور نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا: التلميذ رامز مساك من شعبة الرياضيات صاحب أفضل معدل ب20 فاصل 15

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صدرت صباح اليوم الأحد نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2024 عبر خدمة الإرساليات القصيرة. وكشفت هذه النتائج عن حصول التلميذ رامز مساك من شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي محمد معروف سوسة على أعلى معدل عام على مستوى الجمهورية بلغ 20 فاصل 15.



وفي باقي الشعب تحصلت التلميذة أماني بسيس من شعبة الآداب بمعهد بن أبي الضياف منوبة على معدل عام ب17 فاصل 37 والتلميذة فردوس العياري من شعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي نابل على معدل 19 فاصل 72.





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وتفوقت التلميذة مية بلحاج رحومة في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد بن أبي الضياف منوبة ببلوغها معدل 18 فاصل 87، فيما حازت التلميذة سيرين حوالة من شعبة علوم تقنية بالمعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي أريانة معدل 19 فاصل 22 هو الأعلى في شعبتها على مستوى الجمهورية.



وكان أعلى معدل في شعبة علوم الإعلامية من نصيب التلميذة بمعهد عبد العزيز الخوجة بقليبية ندى المسلماني ب 19 فاصل 11 وحصلت التلميذة سلمى العجور من شعبة الرياضة بمعهد بورقيبة بالمنستير المعدل 18 فاصل 47 هو الأعلى وطنيا في هذه الشعبة.



وتلقى المترشحون نتائجهم اليوم بعيد الثامنة صباحا عبر خدمات الإرساليات القصيرة. ومن المقرر أن تعقد وزيرة التربية سلوى العباسي ندوة صجفية بعد غد الثلاثاء لتقديم نتائج الدورة كاملة.