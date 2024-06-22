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البطولة الافريقية للألعاب القوى: التونسية درة المحفوظي تحرز فضية القفز بالزانة

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 22:00 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أحرزت التونسية درة المحفوظي الميدالية الفضية في القفز بالزانة خلال اليوم الثاني من منافسات البطولة الافريقية للألعاب القوى المقامة بمدينة دوالا الكاميرونية.

ويذكر ان تونس ممثلة خلال هذه البطولة باربعة رياضيين هم عبد السلام العيوني (800م) ودرة المحفوظي (القفز بالزانة) وندى الشرودي (السباعي) ومحسن عناني (رمي المطرقة).


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