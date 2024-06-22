دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة: التونسية زينب الصغير تحرز برونزية وزن 76 كلغ

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أحرزت المصارعة التونسية زينب الصغير اليوم السبت الميدالية البرونزية في وزن 76 كلغ، في منافسات دورة بولونيا الدولية المفتوحة.
وجاء ذلك إثر فوزها على منافستها الأمريكية 10-0 والبولونية باللمس بعد أن كانت النتيجة للبطلة التونسية 11-2 ثم انهزمت ضد بطلة العالم أقل من 23سنة الكولمبية بنتيجة 8-3.
وتعد دورة بولونيا الدولية المفتوحة مرحلة تحضيرية لزينب الصغير للالعاب الاولمبية باريس 2024.
وجاء ذلك إثر فوزها على منافستها الأمريكية 10-0 والبولونية باللمس بعد أن كانت النتيجة للبطلة التونسية 11-2 ثم انهزمت ضد بطلة العالم أقل من 23سنة الكولمبية بنتيجة 8-3.
وتعد دورة بولونيا الدولية المفتوحة مرحلة تحضيرية لزينب الصغير للالعاب الاولمبية باريس 2024.
وكانت سوار بوستة، المتاهلة بدورها الى العاب باريس، فازت امس ببرونزية وزن 62 كلغ في نفس الدورة.
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