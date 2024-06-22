دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة: التونسية زينب الصغير تحرز برونزية وزن 76 كلغ

أحرزت المصارعة التونسية زينب الصغير اليوم السبت الميدالية البرونزية في وزن 76 كلغ، في منافسات دورة بولونيا الدولية المفتوحة.وجاء ذلك إثر فوزها على منافستها الأمريكية 10-0 والبولونية باللمس بعد أن كانت النتيجة للبطلة التونسية 11-2 ثم انهزمت ضد بطلة العالم أقل من 23سنة الكولمبية بنتيجة 8-3.وتعد دورة بولونيا الدولية المفتوحة مرحلة تحضيرية لزينب الصغير للالعاب الاولمبية باريس 2024.