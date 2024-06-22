كأس أوروبا للأمم 2024: البرتغال تعبر إلى الدور ثمن النهائي بتغلبها على تركيا بثلاثية نظيفة

تأهل المنتخب البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا للأمم 2024 الجارية بألمانيا، بتغلبه على نظيره التركي، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من بيرناردو سيلفا (د 22) والتركي صامت أكايدن (د 28 ضد مرماه) وبرونو فيرنانديز (د 56).وعقب هذا الفوز اعتلى زملاء كريستيانو رونالدو صدارة المجموعة السادسة بست نقاط، فيما يحتل المنتخب التركي المركز الثاني بـ 3 نقاط، يليه المنتخب التشيكي بنقطة واحدة في المركز الثالث، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب الجورجي، الرابع بنقطة واحدة.