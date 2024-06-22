القصرين: الغش في الإمتحانات..مجهودات وإجراءات صارمة لتطويق الظاهرة تصطدم بتطوّر وتجدّد تكنولوجي جنوني

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رغم توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الغش في الإمتحانات لا سيما في إمتحان الباكالوريا، ورغم ما يبذل سنويا من مجهودات للتصدي ومكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تواكب التطوّر والتجدّد التكنولوجي الجنوني، لايزال إلى اليوم عدد هام منهم ينتهج أساليب مبتكرة ويحرص على تطويرها من سنة إلى آخرى غير مبالين بالعقوبات المترتبة عنها، والتي قد تصل حدّ الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة لمدة 5 سنوات كاملة مع الحرمان من اجراء الإمتحانات طيلة هذه الفترة.



لم يعد التلميذ اليوم وحده مسؤولا عن الغش في الإمتحانات بل أصبح الولي والمربي عنصران أساسيان في دعم وتعزيز هذه الظاهرة الخطيرة التي من شأنها التأثير على سمعة شهادة الباكالوريا التونسية التي تحظى بقيمة كبيرة على المستويين العربي والعالمي، وتؤثر سلباً على نزاهة العملية التعليمية، وتفقد النظام التعليمي مصداقيته، وتحطم مستقبل جيل كامل كان مؤهلا للنجاح والتميز.





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ودفعت هذه الظاهرة الأسرة التربوية بجهة القصرين إلى دق ناقوس الخطر من أجل وضع حدّ لهذه الآفة ومكافحتها خاصة أن الدورة الرئيسية الأخيرة لإمتحان باكالوريا 2024 اتّسمت بلجوء عدد من المترشحين بالجهة إلى أساليب مختلفة من الغش بالإعتماد على وسائل الإتصال والتقنيات الحديثة من هواتف جوالة، وبطاقات "في أي بي" وسماعات أذن صغيرة مخفية وساعات ونظارات ذكية، حيث تم رصد 59 حالة غش مؤكدة خلال الأيام الأربعة من اختبارات هذا الإمتحان الوطني بعدد من مراكز الإختبارات بالولاية، منها 17 حالة ضبطت في مركز إختبار واحد، دون اعتبار الحالات الأخرى المسجلة في باقي أيام الإمتحانات، وذلك رغم الإجراءات المشدّدة.

وفي هذا الصدد، وجّه المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، بلقاسم الرميلي، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعوة ملحّة إلى كافة الإطارات التربوية وجميع المتدخلين في الشأن التربوي حتى يكونوا حازمين ضدّ هذه الظاهرة، والى كل الأولياء حتى يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم ويساهموا في بناء جيل واع يتحلى بالأخلاق والقيم النبيلة وقادر على حمل المشعل وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

كما وجه دعوته إلى كافة التلاميذ المقبلين على دورة المراقبة في امتحانات الباكالوريا للتحلي بالمسؤولية والأمانة والنزاهة، والإعتماد على أنفسهم والتخلي نهائيا عن الغش مستشهدا في هذا الإطار بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من غشنا ليس منا".

وكشف المسؤول الجهوي بالمناسبة أن عديد التلاميذ منمرتكبي الغش في امتحانات الباكالوريا غادروا مقاعد الدراسة خلال السنوات الفارطة وكلهم ندم شديد بعد محاولات شتى من قبلهم وقبل أوليائهم للعودة كللت كلها بالفشل لأن القوانين صارمة جدا في هذا الموضوع .

وفي تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر عديد الأولياء عن استيائهم الشديد من المنخرطين والداعمين لظاهرة الغش لا سيما الأولياء والمربين، مشدّدين على ضرورة الوعي بخطورتها البالغة باعتبارها جريمة نكراء في حق الناشئة وفي حق المجتمع التونسي ككل، وفق تقديرهم، مشيؤين إلى أنها لم تعد حكرا على الباكالوريا بل توسعت رقعتها لتشمل جميع المستويات التعليمية بما فيها الابتدائي، بما يؤكد أن خللا ما أصاب العائلة وأصاب القيم المجتمعية النبيلة، حسب رأيهم.

ويتم طبقا للنص القانوني المنظم للإمتحانات الوطنية إيقاف المترشح عن مواصلة الاختبارات في ثلاث حالات، أولاها عندما يصدر عن المترشح عنفا لفظيا أو ماديا ضدّ إطار الإشراف أو الإطار البيداغوجي لمركز الاختبار، ويتم تقديم قضية عدلية في شأنه وحرمانه من مواصلة اجتياز الإختبارات، وفي الحالة الثانية عندما يقوم المترشح بتصوير الإمتحان وتنزيله عبر شبكة الانترنات أو استقباله، وفي الحالة الثالثة عندما يستعمل المترشح الهاتف الجوّال أو أجهزة إلكترونية أخرى (سماعات، أقلام الكترونية، بطاقة "في أي بي"، ساعات ذكية ، نظارات ذكية ...) لتلقي معطيات أو مكالمة خارجية حول الإمتحانات.

ووفق مختصين تربويين وبيداغوجيين، عادة ما يرتكب التلميذ الغش في الامتحانات لعدة أسباب منها الشعور بالضغط لتحقيق نتائج تضمن قبوله في الجامعات أو للحصول على وظيفة جيدة، مع عدم الثقة بالنفس وبقدرته على تحقيق النجاح بالاعتماد على مجهوده الخاص، الى جانب التكاسل عن الدراسة وتوفير الجهد، فضلا عن ضغط الأهل أو المجتمع، مع عدم إدراك العواقب التعليمية أو الأخلاقية أو القانونية للغش، وتمكن البعض من الغشّ دون التفطّن إليهم، وغيرها من الأسباب المجتمعة أو المنفصلة والتي تعكس الحاجة الماسة إلى استراتيجيات جدّية تعليمية وأخلاقية وتوعوية، وآليات ردعية لمكافحة هذه الظاهرة، والقضاء عليها نهائيا، والمحافظة على سمعة الباكالوريا التونسية بين دول العالم.