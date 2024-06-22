تطاوين: تقدّم مشروع حفر البئر العميقة "القرضاب 2 " بنسبة 95 بالمائة وتوقعات بدخوله حيز الاستغلال الفعلي خلال الشهر المقبل (معتمد غمراسن)

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قال معتمد غمراسن، عبد اللطيف السبوعي، اليوم السبت، إن مشروع حفر البئر العميقة بمنطقة القرضاب 2 شارف على الانتهاء بنسبة 95%، وهو مشروع يندرج ضمن خطة لتعزيز شبكة توزيع الماء الصالح للشراب لفائدة أهالي منطقة غمراسن ممن يقطنون الأحياء العليا ومنطقة قصر الحدادة التي تعاني منذ سنوات طويلة انقطاعات مستمرة للماء الصالح للشراب.



وأضاف البوعي، في تصريح لصحفي "وات"، إن المشروع تشرف عليه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتمولهالوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتكلفة جملية تناهز280 ألف دينار، مؤكدا أنّه تم الانتهاء من عمليات حفر البئر على تجارب مختلفة، رغم بعض التأخر بسبب ظروف تقنية خاصة وأنها على عمق 150 متر، وهي الآن في المراحل الأخيرة على مستوى الاختبارات الفنية والتقنية، قبيل دخولها حيز الاستغلال الفعلي في شهر جويلية القادم.

وأوضح أن أشغال المشروع شملت عمليات الحفر والكهربة والربط، من خلال ربط البئر بقناة تمتد على نحو 100 متر، وقطرها 200 ملم وبقوة ضغط تتراوح بين 15 و18 لتر ماء في الثانية، بما سيمكن من تذليل الإشكاليات المتعلقة بنقص الماء الصالح للشراب في المناطق المعنية، خاصة وأن أغلب الأحياء الواقعة بغمراسن متمركزة في الهضاب وتحتاج إلى سرعة تدفق مياه عالية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم حتما في التقليص من المشاكل المتعلقة بنقص المياه، خاصة في فصل الصيف.



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في السياق نفسه، أشار السبوعي، إلى أن العمل على إصلاح القنوات الفرعية في شبكة توزيع المياه متواصل يوميا رغم قلة الموارد المائية، وإلى أنّ العديد من العائلات في المناطق المذكورة غير موصولة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ويتم دوريا توفير الإمدادات المائية اللازمة لها من خلال أسطول الصهاريج المتنقل، بدعم من السلطة المحلية في الجهة.

وأكد أن هذه المساعي تهدف إلى تحسين جودة التمتّع بالماء الصالح للشراب من خلال تعميم مشاريع حفر آبار أخرى، وتدعيم المناطق السقوية في أنحاء مختلفة مثل منطقة المزار وهو مشروع معطل سيتم قريبا اعادة تهيئته، كما سيتم استئناف مشروع حفر بئر عميقة جديدة في المنطقة السقوية "الفرش وقرماسة" بقوة ضغط تصل إلى حدود 25 لترا في الثانية بعد تعطل لمدة سنتين ما سيمكن من إضافة مورد مائي جديد للعديد من المراعي السقوية وتزويد الفلاحين بالماء، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المناطق في جهة تطاوين نقصا كبيرا في التزود بالماء الصالح للشراب، في انتظار ربط الجهة بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات الذي يندرج ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والذي يهدف إلى تدعيم الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها إلى أفق 2035، وبلغ حاليا اللمسات الأخيرة على مستوى الاختبارات الفنية والتقنية قبيل انطلاق العمل به رسميا.