الكاف: المقاولة المكلّفة ببناء لقسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف تتعهد بإتمام الأشغال في موفى الأسبوع القادم

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تعهّدت المقاولة المكلّفة ببناء قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف بإتمام الأشغال مع موفى الأسبوع القادم، علما أنّ المشروع يشمل إنجاز قسم للعيادات الاستعجالية، وقسم للتصوير بالأشعة، ومخبر متطوّر للتحاليل الطبية، وتقدّر كلفته بحوالي 6 ملايين دينار دون اعتبار ميزانية تجهيز الأقسام، وفق معطيات تحصّل عليها صحفي "وات"، اليوم السبت، من الإدارة الجهوية للتجهيز بالكاف.



وبيّن المدير الجهوي للتجهيز بالكاف، الصادق رجب، أنّ التأخير المسجل في إتمام الاشغال يعود الى أسباب تقنية أهمّها عدم إكمال ربط القسم الاستعجالي بشبكة الانترنت في الوقت المناسب، مؤكدا أن المقاولة تعهدت" بصفة قطعية" بإتمام ما تبقى من أشغال في غضون الأسبوع القادم حتى يكون المشروع كاملا بعناصره الثلاثة مع بداية شهر جويلية القادم على اقصى تقدير.

وفي ذات الإطار، أدّى المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية الكاف، نزار الجمعاوي، عشية أمس الجمعة، زيارة إلى القسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف، دعا خلالها إلى الاسراع في تشغيل جهاز السكانار الذي تم تركيزه بهذا القسم الجديد منذ عدة أشهر ولم يتسنّ إلى حد الآن تشغيله، إضافة إلى ظهور اخلالات لم يقع التنبيه إليها من قبل، وعدم إحترام المؤسسة المنجزة للمشروع لتعهداتها في هذا المجال في عدة مناسبات، حسب تعبيره.



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وأكد أنّ آلة السكانار تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الصحي في ولاية الكاف ومن الضروري تشغيلها في أقرب الآجال، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، ذكر المدير الجهوي للتجهيز بالكاف، الصادق رجب أنّه بالتوازي مع إتمام هذا المشروع سيتم خلال الفترة القليلة الماضية القبول النهائي والتسليم لمشروع بناء المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف الذي فاقت كلفة إنجازه 2.5 مليون دينار، بما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في الجهة خلال الفترة القادمة، وفق تقديره.