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قفصة: يوم علمي حول "تأثير التغيّر المناخي على الصحة الانجابية"

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 14:14 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نظم الفرع الجهوي للجمعية التونسية للصحة الانجابية بقفصة، اليوم السبت بمدينة قفصة، يوما علميا حول "تأثير التغير المناخي على الصحة الانجابية"، وذلك بالتعاون مع جامعة قفصة وجمعية أطباء قفصة.

وأوضحت رئيسة الفرع الجهوي للجمعية التونسية للصحة الانجابية، منية عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهدف من تنظيم هذا اليوم العلمي هو التعريف بالجمعية للفاعلين في القطاع الصحي، إضافة إلى التطرق لموضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة الانجابية وما قد تسببه من أمراض في هذا المجال على غرار العقم، والسرطانات الأنثوية (الثدي وعنق الرحم)، وسرطان الأمعاء الغليظة.

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وأضافت أن هذا اليوم العلمي تضمن جملة من المداخلات قدّمها عدد أطباء واخصائيون ودكاترة باحثون من جامعة قفصة، ومن المبرمج أن تختم هذه التظاهرة بتقديم أفكار وتوصيات من أجل تفادي تأثيرات التغييرات المناخية على الصحة الانجابية.
من جانبه، قال كاتب عام جمعية أطباء قفصة، فرحات شلبي، إنّ موضوع تأثيرات التغييرات المناخية على الصحة الانجابية وارتباطها بها يعتبر موضوعا مهمّا في وقتنا الراهن، سيما في ظلّ إرتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وتلوثها، وهو ما يتسبب غالبا في الأورام والأمراض الصدرية وأمراض الحساسية، وفق تأكيده.


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