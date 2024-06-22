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باجة: اندلاع 36 حريقا منذ مطلع شهر ماي المنقضي وتسبّبها في تلف 110 هكتارات من مزارع الحبوب والأعلاف (حماية مدنية)

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 14:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
سجلت ولاية باجة، في الفترة المتراوحة بين 1 ماي المنقضي و21 جوان الجاري، إجمالي 36 حريقا بمزارع الحبوب والاعلاف، أتت على قرابة 110 هكتارات منها، حسب احصائيات تحصلت عليها صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء من مصالح الحماية المدنية بباجة.
وتتوزّع المساحات المتأثرة بهذه الحرائق إلى أكثر من 89 هكتارا من القمح، وأكثر من 10 هكتارات من الشعير، إضافة الى تلف 1767 حزمة تبن و950 حزمة "قرط".
من جهة أخرى شهدت نفس الفترة، نشوب 56 حريقا بمصبات للفضلات وحريقين بمزارع للقصيبة والفول والحلبة، وفق نفس المصدر.
من جانبه، أكد العميد معز بن خليفة، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن عدد الحرائق والمساحات المحترقة بولاية باجة يعتبر أقل مقارنة بنفس الفترة من السنوات المنقضية.
...

يذكر أنّ مصالح الحماية المدنية قد انطلقت في تنفيذ خطة لحماية صابة الحبوب وتأمين موسم الحصاد، وقامت بـ 84 زيارة معاينة وتفقد لمراكز تجميع الحبوب، وبتكوين وتحسيس 120 من الفلاحين والمتساكنين بمناطق خروبة وتستور ومجاز الباب.


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