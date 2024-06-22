وزارة التربية: الانطلاق في إرسال الإرساليات القصيرة الخاصة بنتائج البكالوريا بداية من الثامنة من صباح يوم غد الأحد

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تنطلق عملية إرسال الإرساليات القصيرة الخاصة بنتائج البكالوريا بداية من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد حسب ما أفاد به اليوم السبت مدير الاتصال بوزارة التربية منذر العافي.



ولفت منذر العافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى أن ما يروّج على شبكات التواصل الإجتماعي في علاقة بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لإمتحان بكالوريا 2023-2024 تبلغ 38 بالمائة غير صحيح مؤكدا أن نسبة النجاح أكبر من ذلك ومشرفة جدا حسب توصيفه.

أخبار ذات صلة: انطلاق التسجيل بداية من اليوم الخميس في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا 2024 ...

ولفت منذر العافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى أن ما يروّج على شبكات التواصل الإجتماعي في علاقة بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لإمتحان بكالوريا 2023-2024 تبلغ 38 بالمائة غير صحيح مؤكدا أن نسبة النجاح أكبر من ذلك ومشرفة جدا حسب توصيفه.

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وجدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قد أفادت، أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2024 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم بداية من يوم الخميس 20 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة ارسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار و المعدل النهائي و أعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الاعلان الرسمي عن النتائج المقرر يوم 25 جوان الجاري.