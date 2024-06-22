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حوادث المرور : 480 قتيلا في الستة أشهر الأولى من العام الحالي (مرصد سلامة المرور)

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 11:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
بلغ عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية العام الحالي إلى غاية 20 جوان 2024، 480 قتيلا جرّاء 2180 حادث مرور، كانت أسبابها في أغلبها "الإفراط في السّرعة والسّهو وعدم الانتباه"، وفق ما ذكره المرصد الوطني لسلامة المرور.

وبلغ عدد الجرحى في الفترة ذاتها (1جانفي/20 جوان 2024)، وفق إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرّسمي، 3033 جريحا.

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وتراجع عدد القتلى والجرحى بسبب حوادث المرور مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ سجّلت الستة أشهر الأولى من السنة الماضية 2925 حادثا تسببت في مقتل 524 شخصا وجرح 3972 آخرين.

وتفيد معطيات المرصد بأنّ الأسباب الرّئيسية المتسبّبة في حوادث الطرقات بقيت نفسها، إذ "تسبب عاملا السرعة والسهو وعدم الانتباه في أكبر نسبة حوادث، تليهما عوامل عدم ملازمة اليمين وعدم احترام الأولوية وشقّ الطريق والمداهمة".


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